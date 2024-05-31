Siri после выхода iOS 18 сможет «контролировать» приложения

Конференция Apple WWDC 2024 станет событием, посвященным искусственному интеллекту, и, судя по сообщениям, Siri получит значительное обновление в iOS 18.

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По данным Bloomberg, Siri получит возможность управлять определенными функциями в приложениях, избавившись от необходимости вручную нажимать и проводить пальцем по экрану. Первоначально эта функция будет ограничена собственными приложениями Apple и отдельными командами, но со временем она распространится и на приложения сторонних разработчиков.

Это значительное обновление включает в себя переработку основного программного обеспечения Siri с использованием больших языковых моделей (LLM). Помимо управления приложениями, Siri сможет выполнять такие задачи, как резюмирование статей или заметок. Кроме того, искусственный интеллект будет использоваться на устройстве, чтобы предугадывать потребности пользователя и «проактивно» предлагать помощь.