Огромный кусок ракеты SpaceX Илона Маска рухнул на кемпинг в Северной Каролине

В США работники горного кемпинга Glamping Collective в штате Северная Каролина наткнулись на большой кусок космического мусора, упавшего на одну из туристических троп на территории базы отдыха. По счастливой случайности, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает портал Space.com, чей корреспондент побывал на месте события.

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По словам очевидцев, 22 мая на одном из маршрутов они нашли обгоревший обломок размером метр на метр из углеродного волокна и металла, покрытый болтами и пластинами. От объекта исходил слабый запах, похожий на запах озона.

Сотрудники турбазы предположили, что имеют дело с последствиями военных испытаний, и предпочли не трогать обломки.

По мнению ученых, найденный в Северной Каролине фрагмент космического мусора почти наверняка является частью сервисного модуля ракеты Crew-7 Dragon компании бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Сервисные модули или «багажники», как их называют в SpaceX, представляют собой негерметичные хвостовые части космического корабля Dragon. Эта секция перевозит грузы или небольшие спутники. Она также оснащена солнечными панелями для генерации электроэнергии. В то время как капсулы Dragon благополучно возвращаются на Землю, сервисные модули сбрасываются на орбите незадолго до выхода в атмосферу.

Как выяснилось, «багажник» Dragon оказался достаточно прочным, чтобы выдержать полет через атмосферу и достичь Земли.

В Glamping Collective отметили, что представители SpaceX пока не связывалась с ними по поводу инцидента с падением обломков своей ракеты.