Саркофаг Рамсеса II идентифицировали благодаря особым иероглифам

Ученый из Сорбоннского университета идентифицировал саркофаг фараона Рамсеса II благодаря особым древнеегипетским иероглифам. Об этом сообщает французский Национальный центр научных исследований (CNRS).

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Как пишет La Brújula Verde, саркофаг был найден археологами еще в 2009 году в городе Абидос, Египет. Тогда исследователи определили, что у артефакта было два владельца. Они смогли идентифицировать только последнего — Менхеперра, верховного жреца XXI династии фараонов, который жил примерно в 1000 году до нашей эры. При этом ученые предполагали, что саркофаг изначально принадлежал не жрецу, а какой-то другой значимой фигуре Египетской империи.

Спустя 14 лет египтолог из университета Сорбонна Фредерик Пайродо при изучении резных надписей и украшений наткнулся на картуш — контур, которым обводят древнеегипетские иероглифы и таким образом обозначают царские имена. На гранитном саркофаге было вырезано имя Рамсеса II. Результаты исследования Пайродо были опубликованы в научном журнале CNRS Revue d'Égyptologie.

Рамсес II, также известный как Рамсес Великий, правил Древним Египтом с 1279 по 1213 год до нашей эры. Он организовал множество военных походов, начал строительство монументальных сооружений, включая храмы и пирамиды, а также заключил мир с хеттами — давним противником фараонов.

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