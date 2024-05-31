На Землю обрушилась четырехдневная магнитная буря

Мощная магнитная буря может обрушиться на Землю 31 мая — 1 июня. Такими прогнозами с ТАСС поделились в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

К колебаниям магнитосферы привел выброс корональной массы на Солнце в среду, 29 мая. В тот день на Солнце произошло восемь вспышек, одну из которых отнесли к высшему классу X.

По сведениям ученых, магнитная буря достигнет уровня G3 из пяти возможных. После полудня 1 июня геомагнитные возмущения начнут ослабевать — к 4 июня они будут держаться на уровне G1-G2.

Одна из 15 мощнейших вспышек на Солнце в истории произошла 14 мая. После нее ученые впервые за 20 лет объявили максимальный уровень магнитной бури G5.

Ранее россиянам назвали способы легче пережить магнитные бури. Одни специалисты рекомендуют скорректировать меню, отказавшись от жирной, жареной и соленой пищи. Другие — воздержаться от кофе, чая, крепкого алкоголя и курения табака.