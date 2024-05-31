Пользователей Windows 11 призвали не загружать последнее обновление

Последний патч для операционной системы Windows 11 под номером KB5037853 приводит к сбоям в работе панели задач у ряда пользователей. Об этом сообщает профильный портал Windows Latest.

Отмечается, что Microsoft уже признала наличие проблемы, которая у пользователей проявляется по-разному. Например, у некоторых панель задач перестает реагировать на нажатия, зависает при открытии приложений или может пропасть с экрана.

Кроме того, у некоторых пользователей баг выражается в том, что с панели задач пропадают иконки приложений. Единственный способ решить проблему — перезапустить процесс explorer.exe в диспетчере задач.

Microsoft уже работает над срочным обновлением для устранения данных неполадок. Компания также отозвала патч у пользователей, которые успели обновиться с помощью функции Known Issue Rollback. Пользователей также предупредили, что пока не стоит обновляться на Windows 11 KB5037853.

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Операционная система Windows 11 была представлена и выпущена компанией Microsoft в 2021 году.