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Южная Корея пообещала высадить своих астронавтов на Марсе в 2045 году

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль анонсировал высадку астронавтов страны на Марс и миссию на Луну.

Президент Южной Кореи анонсировал высадку астронавтов страны на Марс
© globallookpress.com

На развитие программ по освоению Южной Кореей космоса и реализацию целевых проектов государство выделит $70 млрд, а отвечать за это будет недавно созданное для этих целей Корейское аэрокосмическое управление (KASA) — аналог американского NASA.

В связи с этим Юн Сок Ёль заявил, что южнокорейские астронавты высадятся на Марс в 2045 году, а модуль на Луну страна отправит в 2032 году. Кроме того, KASA и NASA вместе будут участвовать в проекте Artemis 3, цель которого — высадка людей на Луну в 2026 году.

Наука и техника
NASA