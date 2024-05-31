Создана самая тонкая в мире линза

Ученые из Стэнфорда и Амстердамского университета создали самую тонкую линзу в мире. Ее толщина составляет всего три атома.

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Линза состоит из концентрических колец дисульфида вольфрама. Она поглощает попадающий на нее красный свет и направляет его в фокусную точку на расстоянии 1 мм от поверхности. Другие длины волн проходят сквозь линзу без изменений.

Линзу можно применять в случаях, когда обзор не должен нарушаться, но небольшую часть света можно использовать для сбора информации. Например, в очках дополненной реальности.

Линзы предназначены для того, чтобы собирать свет, изгибать его и фокусировать в определенной точке. Они позволяют увидеть крошечные или очень удаленные (в частности, в космосе) объекты. Обычно они изготавливаются из стекла или гидрогелей.

Но сильные линзы обычно получаются большими и тяжелыми. Ученые уже не первое десятилетие работают над созданием все более тонких линз. Так, в 2016 году была изготовлена линза толщиной 6,3 нанометра. Новое изделие в 10 раз тоньше, сообщает Nano Letters.

Ранее сообщалось, что шведские ученые создали самый маленький винный бокал в мире. Он меньше человеческого волоса.