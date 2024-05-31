Выявлено влияние научных станций на воздух Антарктиды

Белорусские ученые впервые оценили кумулятивное воздействие научных станций в Восточной Антарктиде на атмосферный воздух оазиса Холмы Ларсеманн. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Национальной академии наук (НАН) Белоруссии.

Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Polar Science, оценивает воздействие на атмосферный воздух работы всех научных станций, расположенных в Холмах Ларсеманн, за весь период освоения оазиса, начиная со строительства первой научной станции в 1986 году. В НАН пояснили, что ученым удалось установить часовые, суточные и годовые максимальные концентрации в приземном воздухе основных загрязняющих веществ, а также влияние осаждений тонкодисперсных частиц и черного углерода на ускоренное таяние снега.

"Проведенное исследование может рассматриваться как первый опыт оценки кумулятивного воздействия на атмосферу всей совокупности станций, расположенных в определенном антарктическом оазисе, и может быть полезно при разработке методологий оценки кумулятивного воздействия для выполнения обязательств по Протоколу по охране окружающей среды к Договору об Антарктике", - пояснили в белорусской академии.

Холмы Ларсеманн - один из наиболее освоенных оазисов Восточной Антарктиды. В настоящее время здесь действуют три круглогодичные научные станции и одна сезонная база. Активная деятельность началась со строительства в 1986 году Австралийской станции Лоу в восточном Брокнесе, позже переданной Румынии. Станции Прогресс (Российская Федерация) и Чжуншань (Китай) были открыты в 1988-1989 годах; станция Бхарати (Индия) была основана в 2012 году.

В настоящее время в Антарктиде действуют около 70 круглогодичных и сезонных антарктических станций из 29 стран, где зимой проживает около тысячи человек, а летом - 5-5,5 тыс.

"Воздействие человека на природную среду Антарктиды может показаться незначительным в абсолютном выражении по сравнению с уровнями в других, более населенных районах Земли. Однако, учитывая чрезвычайную чувствительность и уязвимость природных систем Антарктики, его уровни могут превышать пороговые значения", - утверждают ученые.

Важность количественной оценки воздействия на территорию оазиса подкрепляется наличием здесь особо охраняемого района Антарктики.