Блогер назвал плюсы и минусы Xiaomi Poco F6 Pro

Ведущий YouTube-канала «Павел Хмурчик» неделю провёл с новым Xiaomi Poco F6 Pro и поделился впечатлениями.

Новинка Xiaomi Poco F6 Pro отлично лежит в руке. Он оснащён матовым стеклом на задней панели, прямым экраном, алюминиевыми гранями. Вибрация у него вполне неплохая.

Xiaomi Poco F6 Pro — смартфон, который учится, обновляется, улучшается прямо на глазах. Это заметно по его отзывчивости. Тем не менее мощности вибрации ему всё же не хватает.

Даже минимальной версии на 12/256 ГБ Poco F6 Pro сегодня хватит для того, чтобы ни в чём не нуждаться. Правда, также у него устаревший USB 2.0.

При реальном пользовании смартфона хватит примерно на 1,5−2 дня. Что касается скорости зарядки, то это не 19 минут (как обещали), но 23−25 минут. Странно только то, что беспроводную зарядку Poco F6 Pro не поддерживает.

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

© Павел Хмурчик

В целом у новинки потрясающий экран не только для её бюджета, но и для бюджета немного больше. Он яркий, отзывчивый, без ШИМа.

Работает Poco F6 Pro быстро, но в играх сильно греется.

Фото- и видеовозможности у Poco F6 Pro откровенно посредственные. Если основная камера ещё может выдавать что-то более-менее нормальное, то макро — это просто затычка. Записывать видео вы сможете даже в 8К. Но есть и недостатки. Среди них — нестабильная работа со светом, плохая цветопередача, вечный расфокус. Что касается видеосъёмки, то большинству возможностей смартфона хватит, причём звук он пишет даже неплохо.

Вывод

За 500 долларов у Poco F6 Pro нет беспроводной зарядки, eSIM, защиту от влаги, экран LTPO. Тем не менее ведущему этот смартфон в целом понравился. Однако цена у него неоправданно завышенная.