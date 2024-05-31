Цена базовой модели iPhone 13 опустилась в России более чем на 30%. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.ru.

Согласно источнику, вышедший в сентябре 2021 года iPhone 13 продавался изначально в России по цене от 79 тыс. руб. Однако в мае 2024 года его цена опустилась уже до 50,3 тыс. руб., что составляет более 30%.

За эти деньги пользователи получат компактный смартфон с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц. За производительность iPhone 13 отвечает чип Apple A15 Bionic, а основная камера на 12 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем с таким же разрешением. Спереди в этой модели имеется устаревший вырез, который называют «челкой» со сканером Face ID и селфи-камерой на 12 Мп.

Доплатив 12–15 тыс. руб., можно купить более актуальный iPhone 15 с вырезом Dynamic Island, камерой на 48 Мп, чипом Apple A16 Bionic и универсальным разъемом USB Type-C.

Отмечается, что, по данным аналитиков МТС, в 2023 году iPhone 13 на 128 ГБ занял 9-е место в списке самых продаваемых смартфонов в России.