Vivo выпустила недорогие флагманские планшеты iQOO Pad 2 и 2 Pro

Компания Vivo представила свой новый планшет iQOO Pad 2 Pro. Новинка базируется на процессоре Dimensity 9300 Plus. Также была представлена и стандартная модель iQOO Pad 2 с чипом Snapdragon 8s Gen 3.

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iQOO Pad 2 Pro

iQOO Pad 2 Pro оснащён 12,95-дюймовой IPS-панелью с разрешением 3K (3096×2064 пикселей), частотой обновления до 144 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и максимальной яркостью 900 нит. Соотношением сторон – 3:2.

© MobiDevices

Планшет работает на базе SoC Dimensity 9300 Plus в тандеме с GPU Immortalis-G720, 8/12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Также стоит отметить систему охлаждения 3D VC с площадью рассеивания тепла 37 000 мм2.

Кроме того, iQOO Pad 2 Pro получил основную камеру на 13 Мп со светодиодной вспышкой, селфи-камеру на 8 Мп и аккумулятор на 11 500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 66 Вт. Также поддерживается Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, имеется порт USB 3.2 Gen 1 Type-C и восемь динамиков с Super Audio 5.0. Работает планшет под управлением Android 14 с интерфейсом OriginOS 4. Есть возможность использовать клавиатуру и стилус. Размеры: 289,56×198,32×6,64 мм, вес – 679 грамм.

iQOO Pad 2

iQOO Pad 2 получил 12,05-дюймовой IPS-экран с разрешением 2,8K (2800×1968 пикселей), частотой обновления до 144 Гц, частотой дискретизации 240 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Соотношением сторон – 7,1:5.

Планшет оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, 8/12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 ГБ (UFS 3.1), 256/512 ГБ ПЗУ UFS 4.0, основной камерой на 8 Мп, селфи-камерой на 5 Мп и аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.

IQOO Pad 2 предлагает и другие функции, такие как система с шестью динамиками, система охлаждения 3D VC (площадь рассеивания тепла 27500 мм 2), поддержку Wi-Fi, Bluetooth 5.4, наличие USB-C (USB 3.2 Gen 1). Размеры: 266,43×192×6,57 мм, вес – 589 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

На данный момент новинки доступны в Китае. На выбор предоставляется три цвета: Silver Wing, Lan Ting (синий) и Grey Crystal.

Цена iQOO Pad 2 Pro:

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3399 юаней ($480);

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3699 юаней ($520);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ – 4099 юаней ($575).

Цена iQOO Pad 2: