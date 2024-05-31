Телескоп «Джеймс Уэбб» нашел самые старые галактики Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил две самые ранние и удаленные от нас галактики во Вселенной. Они сформировались через 300 миллионов лет после Большого Взрыва. Одна из галактик оказалась аномально крупной.

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В 2023 году телескоп открыл галактики, возникшие через 330 млн лет после Большого Взрыва. Новый «дуэт» оказался еще старше.

Галактикам присвоили названия JADES-GS-z14-0 и JADES-GS-z14-1. Размер самой крупной из них достигает 1600 световых лет. Открытие показало, что самые ранние галактики росли гораздо быстрее, чем предполагали ученые.

«Дуэт» обнаружили в области космоса, известной как сверхглубокое поле Хаббла. Ранее ее изучали с помощью телескопа «Хаббл», но для обнаружения самых древних галактик потребовались мощные инфракрасные приборы «Джеймса Уэбба».

Исследователи пришли к выводу, что большие размеры и яркость JADES-GS-z14-0 обусловлены наличием молодых и активно формирующихся звезд. Ученые выявили признаки присутствия атомов водорода и, возможно, кислорода, что характерно для молодых звездообразующих галактик.

Ученые выразили надежду, что вскоре телескоп сможет обнаружить еще более древние галактики, возникшие в первые 200 миллионов лет после Большого Взрыва, сообщает arXiv.

Ранее телескоп «Джеймс Уэбб» проследил за самым удаленным слиянием черных дыр. Оно расположено на расстоянии 13 млрд световых лет от нас.