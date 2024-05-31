Представлен смартфон для AR-гарнитур без поддержки мобильной связи

Представлен 3D-смартфон для дополненной реальности без поддержки мобильной связи
Компания Xreal анонсировала необычный смартфон Beam Pro без поддержки функций мобильного телефона. Об этом сообщает портал GSMArena.
Отличительной особенностью Xreal Beam Pro является его функциональность в качестве терминала дополненной реальности. Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц.
За производительность устройства отвечают неназванный чип Snapdragon, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Так как гаджет не поддерживает мобильную связь, единственный способ звонить с него — использовать мессенджеры и Wi-Fi.
Beam Pro имеет пару 50-мегапиксельных камер, используемых для создания 3D-контента, который можно смотреть в очках дополненной или виртуальной реальности. Таким образом, Beam Pro служит основой для подключения и управления AR-гарнитурами через USB Type-C.
Аккумулятор устройства на 4300 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт. Работает новинка под управлением Android 14 с фирменной оболочкой nebula OS.
Xreal Beam Pro уже поступил в продажу по цене от 1300 юаней (около 16 тыс. руб.).