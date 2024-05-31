Представлен смартфон для AR-гарнитур без поддержки мобильной связи

Компания Xreal анонсировала необычный смартфон Beam Pro без поддержки функций мобильного телефона. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Отличительной особенностью Xreal Beam Pro является его функциональность в качестве терминала дополненной реальности. Новинка оснащена 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц.

За производительность устройства отвечают неназванный чип Snapdragon, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Так как гаджет не поддерживает мобильную связь, единственный способ звонить с него — использовать мессенджеры и Wi-Fi.

Beam Pro имеет пару 50-мегапиксельных камер, используемых для создания 3D-контента, который можно смотреть в очках дополненной или виртуальной реальности. Таким образом, Beam Pro служит основой для подключения и управления AR-гарнитурами через USB Type-C.

Аккумулятор устройства на 4300 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт. Работает новинка под управлением Android 14 с фирменной оболочкой nebula OS.

Xreal Beam Pro уже поступил в продажу по цене от 1300 юаней (около 16 тыс. руб.).