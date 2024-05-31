Ученые объяснили роль коэволюции в появлении новых видов

Коэволюция является ключом к биоразнообразию и объясняет существование миллионов различных видов растений и животных на Земле. К такому выводу пришли австралийские специалисты, отчет о работе которых опубликован Государственным объединением научных и прикладных исследований (CSIRO).

По мнению исследователей из Австралийского национального университета (ANU), именно эволюционные взаимодействия организмов разных видов, тесно связанных биологически, стали основным фактором, обусловившим формирование биоразнообразия на планете. В CSIRO отметили, что группа специалистов из ANU, совместно с экспертами из Мельбурнского и Кембриджского университетов, проверили эту идею, изучив эволюционное взаимодействие между кукушками и птицами, в гнезда которых они подкидывают свои яйца.

"Вскоре после того, как птенец кукушки вылупляется, он выталкивает другие яйца из гнезда, и хозяин не только теряет своих птенцов, но и растит кукушку в то время, когда мог бы ухаживать за своим потомством", - объяснила профессор Наоми Лэнгмор, возглавляющая группу исследователей ANU.

По ее словам, соседство с кукушками "очень дорого обходится другим видам" и птицы эволюционировали, приспособившись к их поведению.

"Хозяева гнезд развили в себе способность распознавать птенцов кукушки и выгонять их, но и кукушки эволюционировали, <...> научившись обманывать родителей и выдавать своего птенца за их собственного", - рассказала она.

Как сообщают в CSIRO, работа доказывает, что эволюционные изменения взаимосвязанных видов могут привести к появлению новых.

"Когда один вид кукушки использует несколько разных хозяев, он генетически распадается на отдельные линии, каждая из которых имитирует определенных птиц. Поразительные различия между птенцами разных линий бронзовой кукушки соответствуют тонким различиям в оперении других птиц и даже помогают самцам и самкам, специализирующимся на одном хозяине, распознавать друг друга", - указывают ученые, отмечая, что "скорее всего именно коэволюция является движущей силой видообразования".

Бронзовая кукушка - небольшая птица семейства кукушковых, обитающая в Африке. Птица является гнездовым паразитом. Она подкладывает по одному яйцу, главным образом, в гнезда ткачиковых, особенно часто к большому масковому ткачу и бархатным ткачам рода Euplectes.