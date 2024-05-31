Названа главная опасность смартфонов с ИИ

Производителям смартфонов с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) нужно будет решить проблему конфиденциальности. Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет Canalys.

В отчете аналитиков говорится, что половина смартфонов к 2028 году будет иметь те или иные ИИ-функции. По словам журналистов медиа, главной проблемой телефонов будущего окажется то, как они будут обрабатывать личные данные пользователей. Аналитики уверены, что с этим будут связаны главные опасности.

Специалисты Canalys назвали персонализацию главной особенностью ИИ-гаджетов. Такие устройства постоянно собирают данные о пользователе, получают от него различную информацию и сохранят ее на своих серверах. В том числе благодаря этому производители смартфонов и операторы смогут дополнительно заработать. Однако важно то, как они будут обходиться с личной информацией клиентов.

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В материале Canalys говорится, что большая часть опрошенных фирмой пользователей выразила обеспокоенность, как ИИ будут обрабатывать их данные.

«Успех смартфонов с искусственным интеллектом будет зависеть не только от технологических достижений, но и от способности этически и эффективно интегрировать эти технологии в повседневный потребительский опыт», — заключили авторы исследования.

Ранее специалисты Института Рейтера (Великобритания) заявили, что лишь до 7 процентов пользователей обращаются к ИИ ежедневно. Чаще всего чат-ботами и подобными сервисами пользуются молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.