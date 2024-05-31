Смартфоны Samsung не получат новую функцию Android

Google недавно представила последнее обновление Android Feature Drop, включающее множество интересных функций.

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Одна из самых ожидаемых — это новая функция Instant Hotspot, которая позволяет подключить Android-планшет или Chromebook к точке доступа телефона одним касанием.

Эта функция работает на телефонах с Android 11 и выше, но, как выяснилось, она не будет доступна на устройствах Samsung.

Если у вас есть Android-планшет или Chromebook без поддержки сотовой связи, вы можете использовать мобильное подключение вашего телефона для выхода в интернет.

Большинство устройств поддерживают создание мобильной точки доступа, но процесс подключения может быть сложным, особенно если нужно вводить пароль.

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Функция Instant Hotspot упрощает этот процесс, позволяя подключить устройство к точке доступа телефона без необходимости ввода пароля. Это особенно удобно для пользователей, которые часто работают на ходу.

Тем не менее, Samsung решила отказаться от поддержки этой функции, что, вероятно, связано с желанием компании стимулировать пользователей покупать устройства внутри своей экосистемы.

Отметим, что Samsung уже предлагает функцию Auto Hotspot в One UI, которая позволяет легко подключать планшеты Samsung к точке доступа телефона Samsung.

Однако без поддержки Instant Hotspot устройства Samsung не смогут мгновенно подключаться к точкам доступа на устройствах других производителей.