Россияне массово перешли на складные смартфоны

Российский рынок гибких смартфонов показывает значительный рост в 2024 году. Только за первые пять месяцев 2024 года россияне приобрели 29 тыс. таких устройств на общую сумму 2,9 млрд руб., что на 7% больше по количеству и на 16% по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании МТС, копия которого имеется в распоряжении редакции.

© Honor

Главной причиной роста продаж является расширение ассортимента, прежде всего благодаря китайским брендам. К концу мая на российском рынке уже насчитывалось 30 моделей гибких смартфонов. Кроме того, эти устройства становятся все более технологичными и доступными.

Одним из самых популярных брендов в этой категории стал Honor, который представил свою модель Honor Magic V2. Смартфон был выпущен в России в феврале и за четыре месяца стал лидером продаж, что позволило бренду войти в пятерку популярных производителей в этом сегменте. Стоимость устройства составляет 140 тыс. руб., что на 40 тысяч дешевле, чем в начале продаж. По прогнозам аналитиков компании МТС, до конца года продажи модели могут увеличиться более чем в два раза, что позволит Honor войти в тройку производителей складных устройств.

Несмотря на рост популярности гибких смартфонов, лидирующее положение на рынке сохраняет Samsung, чья доля составляет 50% по количеству и 56% по стоимости. В топ-5 брендов на рынке складных смартфонов также вошли Tecno, Huawei и Motorola. Более половины всех продаж приходится на жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского, Красноярского краев и Свердловской области.

Опубликован топ-10 смартфонов на начало 2024 года

В целом, с января по май 2024 года в России было продано 13,5 млн смартфонов на общую сумму 290 млрд руб. Это на 11% больше по количеству и на 28% по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года.