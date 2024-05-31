Россияне стали чаще устанавливать Windows на ноутбуки Apple

Спрос у россиян на установку операционной системы Windows на MacBook от Apple вырос почти вдвое с начала года. Об этом сообщили ТАСС в "Авито услугах". Специалисты объясняют это универсальностью системы от Microsoft.

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Сравнивались периоды начала года и начала летнего периода - выяснилось, что спрос подскочил на 79%.

"Известно, что в работе Windows и macOS есть ряд различий, поэтому стандартно в рабочей среде чаще используют более универсальную операционную систему - Windows", - считают в "Авито".

Просто переустанавливать Windows россияне стали на 31% чаще с начала года.

Как напоминают аналитики, летом некоторые переходят на удаленку. Важно подготовить носимые гаджеты к активной рабочей нагрузке, и по этой причине вырос спрос на установку антивирусов - на 96% за пять месяцев 2024 года в сравнении с предыдущим. Драйверы россияне стали устанавливать на 62% чаще, чем в начале года, а услуга удаления вирусов выросла в спросе на 61%.

Также более половины россиян (53%) чинили свою технику за последний год. За этот же период в сервисный центр для ремонта компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов обращался 41% респондентов.

Опрос о готовности электроники россиян к лету провели среди 10 тыс. совершеннолетних респондентов в городах-миллионниках.