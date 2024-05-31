Tecno представила смартфон с дизайном камеры «как у OnePlus» и кофейным задником

Компания Tecno совместно с немецким производителем телевизоров и аудио Loewe представила специальную версию серии смартфонов Camon 30.

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Особенностью этой версии является задняя крышка, частично изготовленная из кофейной гущи.

По словам представителей бренда, это в принципе первая в индустрии задняя крышка, сделанная из подобного материала. Задняя панель выполнена в природном зеленом цвете, который символизирует устойчивый и стильный дизайн.

При этом более 25% материалов задней крышки являются биоматериалами, что подтверждено сертификатом USDA.

© GSMArena

Процесс изготовления задней панели не использует органических растворителей, дополнительной воды и полностью осуществляется на солнечной энергии. Для каждой произведенной панели используется примерно 0.8 грамма кофейной гущи.

Новая версия доступна для всех моделей серии Camon 30, включая Camon 30 Premier, Camon 30 Pro, Camon 30 5G и Camon 30. Все характеристики устройств остаются неизменными, изменения коснулись только задней крышки.