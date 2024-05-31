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NASA отправит сейсмометр на обратную сторону Луны

NASA завершает подготовку к запуску Farside Seismic Suite — комплекта из двух сейсмометров, которые будут исследовать обратную сторону Луны. Эти приборы, адаптированные для лунной поверхности, ранее использовались на Марсе, где зарегистрировали более 1300 марсотрясений.

NASA отправит сейсмометр на обратную сторону Луны
© РИА Новости

Сейсмометры, недавно собранные в Лаборатории реактивного движения NASA, прибудут в 2026 году в кратер Шрёдингера, находящийся около Южного полюса Луны. Эти автономные приборы оснащены солнечными батареями и компьютером, который защитит их от экстремальных температур.

После доставки на поверхность Луны сейсмометры начнут собирать данные о сейсмической активности, что станет первым подобным исследованием за последние 50 лет. Они в 30 раз чувствительнее приборов, использованных в программе «Аполлон», и смогут регистрировать даже малейшие вибрации от микрометеоритов.

© NASA
Наука и техника
NASA