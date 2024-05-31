NASA отправит сейсмометр на обратную сторону Луны

NASA завершает подготовку к запуску Farside Seismic Suite — комплекта из двух сейсмометров, которые будут исследовать обратную сторону Луны. Эти приборы, адаптированные для лунной поверхности, ранее использовались на Марсе, где зарегистрировали более 1300 марсотрясений.

Сейсмометры, недавно собранные в Лаборатории реактивного движения NASA, прибудут в 2026 году в кратер Шрёдингера, находящийся около Южного полюса Луны. Эти автономные приборы оснащены солнечными батареями и компьютером, который защитит их от экстремальных температур.

После доставки на поверхность Луны сейсмометры начнут собирать данные о сейсмической активности, что станет первым подобным исследованием за последние 50 лет. Они в 30 раз чувствительнее приборов, использованных в программе «Аполлон», и смогут регистрировать даже малейшие вибрации от микрометеоритов.