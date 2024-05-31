TikTok создаст альтернативную версию приложения для США

Из-за этого может появиться альтернативная версия приложения для США.

«TikTok работает над клоном своего рекомендательного алгоритма для 170 миллионов американских пользователей, в результате чего может получиться версия приложения, работающая независимо от китайского родителя и более приемлемая для американских законодателей, которые хотят её запретить», — пишет агентство со ссылкой на источники.

При этом компания-владелец хостинга отказалась комментировать эту публикацию.

Подписанный Джо Байденом пакет законопроектов включает инициативу о возможном запрете в стране TikTok. Законодатели предлагают дать китайской компании один год на продажу соцсети. В апреле владельцы приложения пообещали оспорить в суде такое решение.