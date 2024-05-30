В РФ начнут тестировать маркировку ноутбуков и смартфонов

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции в РФ продлен и расширен на ноутбуки и смартфоны. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Из него следует, что перечень видов радиоэлектронной продукции, включенных в стартовавший 1 декабря 2023 года эксперимент по маркировке, расширен, и в него включены ноутбуки, смартфоны, телефонные аппараты и печатные платы. Срок проведения эксперимента при этом продлевается до 31 августа 2025 года.

Маркировка ноутбуков, смартфонов и телефонных аппаратов будет проводиться в период с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года, маркировка печатных плат - с 1 июля 2024 года до 31 августа 2025 года.