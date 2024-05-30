Мужчина случайно нашел на своем участке метеорит

В Индии мужчина случайно обнаружил на своем участке странную дымящуюся яму. Об этом сообщает India Today.

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Фермер из деревни Ахмангалам, штат Тамилнад, нашел на своих угодьях полутораметровую яму, из которой шел горячий дым. Поскольку происхождение ямы было ему неизвестно, он вызвал полицию и оповестил местные власти о таинственной находке.

Приехавшие на место правоохранители и эксперты осмотрели яму и взяли со дна образцы, которые отправили для анализа в лаборатории городов Ченнай и Веллуру. По их оценкам, на участок упал метеорит.

«Мы собрали образцы из ямы и рядом с ней. Это метеорит, который упал на Землю. Он мог быть частью пояса астероидов между Марсом и Юпитером», — рассказал научный сотрудник по фамилии Рави.

Ранее сообщалось, что метеорит проломил крышу дома жительницы французской коммуны Ширмек и испортил ей завтрак. Инцидент произошел, когда женщина в компании друга пила кофе у себя дома.