Обнаружена устойчивая к таянию льда область в Антарктиде

Датские ученые обнаружили в Антарктиде устойчивую к таянию льда область, она остается стабильной минимум с 1937 года. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Отмечается, что открытие было сделано на основе снимков, которые 85 лет назад сняли норвежские мореплаватели с помощью гидропланов. Благодаря этим фотографиям ученые смогли проследить эволюцию ледников в Антарктиде.

По итогам исследования, они установили, что участок длиной две тысячи километров на берегах Восточной Антарктиды содержит столько же льда, сколько и 85 лет назад. Ученые предполагают, что данное открытие позволит точнее прогнозировать будущую эволюцию ледников и повышение уровня моря.