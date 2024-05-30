Ученые NASA выдвинули гипотезу о происхождении темного кратера на Марсе

Ученые NASA предположили, что необычный темный кратер на Марсе, который снял космический разведывательный орбитальный аппарат HiRISE, является жерлом древнего супервулкана. Об этом сообщает Universe Today.

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Ученые допустили, что Марс похож на Землю или Луну и может иметь большие подземные лавовые трубы, которые в свою очередь могут привести «к пещерам, расположенным под поверхностью красной планеты». Они отметили, что обнаруженный кратер имеет диаметр всего несколько метров в районе горы Арсия, которая является одним из трех спящих вулканов.

«Регион Тарсис представляет собой обширную вулканическую равнину протяженностью в тысячи километров. Она находится на возвышенности по сравнению с остальной частью Марса и в среднем находится примерно на десять километров выше средней высоты планеты. Очевидно, что в прошлом этот регион был вулканически активным, и такие особенности, как кратер, являются прямым результатом древней вулканической активности», — говорится в тексте.

Если данная гипотеза окажется верной, то, по мнению ученых, в будущем астронавты смогут использовать такие лавовые трубки для обустройства временных баз на Марсе.