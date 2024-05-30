Ученые NASA выдвинули гипотезу о происхождении темного кратера на Марсе
Ученые NASA предположили, что необычный темный кратер на Марсе, который снял космический разведывательный орбитальный аппарат HiRISE, является жерлом древнего супервулкана. Об этом сообщает Universe Today.
Ученые допустили, что Марс похож на Землю или Луну и может иметь большие подземные лавовые трубы, которые в свою очередь могут привести «к пещерам, расположенным под поверхностью красной планеты». Они отметили, что обнаруженный кратер имеет диаметр всего несколько метров в районе горы Арсия, которая является одним из трех спящих вулканов.
«Регион Тарсис представляет собой обширную вулканическую равнину протяженностью в тысячи километров. Она находится на возвышенности по сравнению с остальной частью Марса и в среднем находится примерно на десять километров выше средней высоты планеты. Очевидно, что в прошлом этот регион был вулканически активным, и такие особенности, как кратер, являются прямым результатом древней вулканической активности», — говорится в тексте.
Если данная гипотеза окажется верной, то, по мнению ученых, в будущем астронавты смогут использовать такие лавовые трубки для обустройства временных баз на Марсе.