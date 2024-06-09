Зачем обезьянам-носачам такие большие носы?

Самцов обезьяны-носача часто называют одними из самых уродливых животных на Земле. Однако носы этих приматов, обитающих на острове Борнео в юго-восточной Азии, не так просты, как можно подумать. Портал popsci.com рассказал о том, какую роль они играют на самом деле.

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Обезьяны-носачи живут близ рек и болотистых мангровых рощ. Некоторые обитают в группах примерно по 20 особей, состоящих из одного самца и нескольких самок. Но есть и группы, состоящие преимущественно из холостых самцов, причем все они имеют весьма выдающиеся носы.

Научная работа сотрудников Австралийского национального университета, опубликованная в журнале Scientific Reports, пристально изучила костистую носовую полость внутри черепа обезьяны-носача. Специалисты использовали трехмерные сканы черепов, находящихся в коллекциях музеев, чтобы измерить их размеры и форму. В результате ученые обнаружили, что увеличенный размер и уникальная форма носовой полости могли появиться в результате эволюционной адаптации, чтобы помочь им издавать громкие назальные звуки.

Громкость и глубина этих звуков позволяет самцам утвердить доминирующее положение в социальной группе. А значит, и привлечь потенциальных партнерш для спаривания, параллельно отпугивая соперников. Чем больше партнерш, тем больше потомства, что дополнительно подчеркивает «качество» самца как партнера.

Наконец, размер носа также играет важную роль в коммуникации. Прибрежные мангровые заросли — непростой ареал обитания с низкой видимостью. Громкие звуки помогают обезьянам общаться между собой и передавать информацию, особенно если говорить о самцах.