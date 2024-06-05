Как правильно чистить зарядный порт смартфона: инструкция

Смартфоны — один из самых грязных предметов в кармане каждого человека, поэтому важно знать, как правильно их чистить. Особенно важно, когда речь идет о разъеме для зарядки. Портал SlashGear рассказал, как лучше чистить порты от грязи и что не нужно делать.

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Что нельзя делать при чистке порта

Для очистки порта от грязи подойдут многие бытовые предметы, но есть некоторые ограничения. Прежде всего, ни в коем случае не используйте металлические объекты: жесткий материал может повредить компоненты внутри разъема. Кроме того, металл — отличный проводник электричества, поэтому он может вызвать короткое замыкание.

Помимо этого, для чистки нежелательно пользоваться зубными щетками: их щетинки могут застрять в порте. Ну и совет, о котором все забывают — не дуйте в зарядный разъем. Так вы сделаете только хуже и занесете в устройство влагу.

Метод №1: чистка при помощи сжатого воздуха

Баллоны со сжатым воздухом — идеальный инструмент для очистки электроники от пыли, грязи и прочего мусора. Их можно купить в любом магазине техники по разумной цене, но если вы не хотите пользоваться ими из принципа, то подойдет и шприц-спринцовка.

Выключите устройство.

Продуйте разъемный порт воздухом. Держите носик баллона или шприца на небольшом расстоянии от разъема и выдувайте воздух под углом.

Продолжайте чистку короткими нажатиями.

Переверните устройство разъемом вниз, чтобы освободившиеся частички мусора выпали.

Включите устройство и проверьте, нет ли проблем с зарядкой.

Метод №2: чистка при помощи деревянной зубочистки

Простая деревянная зубочистка также может помочь в чистке зарядного порта. Если точнее, зубочистка и ватная палочка. Они мягкие, не проводят электричество и ничего не сломают.

Выключите устройство.

Подсветите порт источником света, например, фонариком, чтобы рассмотреть грязь.

Аккуратно извлеките частички грязи зубочисткой.

Смочите ватную палочку изопропиловым спиртом или другим чистящим средством для электроники.

Протрите порт ватной палочкой.

Включите устройство и проверьте, нет ли проблем с зарядкой.