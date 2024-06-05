Как правильно чистить зарядный порт смартфона: инструкция
Смартфоны — один из самых грязных предметов в кармане каждого человека, поэтому важно знать, как правильно их чистить. Особенно важно, когда речь идет о разъеме для зарядки. Портал SlashGear рассказал, как лучше чистить порты от грязи и что не нужно делать.
Что нельзя делать при чистке порта
Для очистки порта от грязи подойдут многие бытовые предметы, но есть некоторые ограничения. Прежде всего, ни в коем случае не используйте металлические объекты: жесткий материал может повредить компоненты внутри разъема. Кроме того, металл — отличный проводник электричества, поэтому он может вызвать короткое замыкание.
Помимо этого, для чистки нежелательно пользоваться зубными щетками: их щетинки могут застрять в порте. Ну и совет, о котором все забывают — не дуйте в зарядный разъем. Так вы сделаете только хуже и занесете в устройство влагу.
Метод №1: чистка при помощи сжатого воздуха
Баллоны со сжатым воздухом — идеальный инструмент для очистки электроники от пыли, грязи и прочего мусора. Их можно купить в любом магазине техники по разумной цене, но если вы не хотите пользоваться ими из принципа, то подойдет и шприц-спринцовка.
- Выключите устройство.
- Продуйте разъемный порт воздухом. Держите носик баллона или шприца на небольшом расстоянии от разъема и выдувайте воздух под углом.
- Продолжайте чистку короткими нажатиями.
- Переверните устройство разъемом вниз, чтобы освободившиеся частички мусора выпали.
- Включите устройство и проверьте, нет ли проблем с зарядкой.
Метод №2: чистка при помощи деревянной зубочистки
Простая деревянная зубочистка также может помочь в чистке зарядного порта. Если точнее, зубочистка и ватная палочка. Они мягкие, не проводят электричество и ничего не сломают.
- Выключите устройство.
- Подсветите порт источником света, например, фонариком, чтобы рассмотреть грязь.
- Аккуратно извлеките частички грязи зубочисткой.
- Смочите ватную палочку изопропиловым спиртом или другим чистящим средством для электроники.
- Протрите порт ватной палочкой.
- Включите устройство и проверьте, нет ли проблем с зарядкой.
Важно! Не используйте воду в качестве альтернативы изопропиловому спирту и обязательно подождите, пока порт не высохнет после чистки.