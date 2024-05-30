Шокирующее захоронение найдено во Франции

Во Франции специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) раскопали в районе города Монтаньяк в Лангедоке остатки поселения эпохи неолита. Одной из находок стала братская могила, в которой были погребены шесть человек.

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Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Inrap. Превентивное обследование было проведено по заданию государственных служб, так как данная территория отведена под комплексное развитие.

Археологи выявили ранее неизвестные, но хорошо сохранившиеся артефакты конца эпохи неолита, а также погребения. Одно из захоронений способно шокировать - оно оказалось братской могилой. Импровизированная гробница была раскопана при обследовании руин древнего складского помещения.

В ней были обнаружены останки шести человек. Анализ показал, что пятеро из них были похоронены одновременно. Шестого похоронили чуть позже. Удалось определить, что в братской могиле в хронологическом порядке были погребены: подросток в возрасте от 12 до 14 лет, взрослая женщина, ребенок в возрасте от 4 до 8 лет, ребенок в возрасте от 3 до 5 лет и младенец.

Все тела на момент раскопок находились в согнутом положении. Последним в могиле похоронили ребенка примерно трех лет от роду, придав ему такую же согнутую позу. Судя по всему, могилу предварительно раскопали, чтобы произвести повторное захоронение. Возможно, это были члены одной семьи. Прояснить данный вопрос поможет последующий анализ останков.

В ходе раскопок археологи также нашли остатки жилых домов, подвалов, бункеров и погребов трех видов. Полые конструкции, будь то подвалы или бункеры, очень хорошо сохранились, археологи обнаружили даже ступеньки, вырытые прямо в грунте. Два подвала имеют полностью каменные стены, а на их дне расположены отсеки, предназначенные для хранения ваз и корзин.