На дне озера в США нашли следы исчезнувшей цивилизации

Участники исторического общества Висконсина (США) нашли 11 древних каноэ на дне озера Мендота. Их возраст составлял от 4500 до 800 лет.

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Каждое из судов было выдолблено из цельного дерева. Рядом с ними также нашли артефакты: рыболовные сети и инструменты.

Каноэ нашли у бывшей береговой линии, которая сейчас затоплена. Исследователи предположили, что в этом районе некогда процветала неизвестная цивилизация.

Лодка возрастом 4500 лет оказалась самым старым каноэ-долбленкой, обнаруженным на Великих озерах. Ее изготовили примерно в 2500 году до нашей эры из вяза.

Четыре каноэ отнесли к позднему архаическому периоду (с 1000 г. до н.э. по 700 г. н.э.), два – к среднему Вудлендскому периоду (с 1000 по 1400 г. н. э.). Самое «молодое» изделие датировали 1250 годом нашей эры, материалом для него послужил красный дуб.

Для строительства лодок также применяли ясень, белый дуб и тополь. Каноэ нашли с аккуратно сложенными камнями – предположительно, чтобы они не деформировались в зимний период.

Осталось неизвестным, какому народу принадлежали эти лодки. Считается, что первыми поселенцами региона были палеоиндейцы, прибывшие туда около 120 тысяч лет назад. Также в окрестностях озеро жило племя Хо-Чанг, но его представители прибыли только около 800 лет назад, сообщает The Daily Mail.

Ранее сообщалось, что у берегов Италии нашли старейшие в Средиземноморье каноэ. Им около 7 тыс. лет.