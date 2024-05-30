Российские суды больше не принимают некоторые письма

Все российские суды, а также связанные с ними органы прекратили принимать на свои электронные почты письма с доменов .com, .net, .rs и .ua в связи с повышением мер безопасности и защиты информационной структуры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения судов.

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Отмечается, что подобные письма блокируются на уровне почтового сервера и не поступают адресатам.

«Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах Европейского союза», — подчеркивается в сообщении.

В частности, Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья уведомил об этом подписчиков во «ВКонтакте». Там подчеркнули, что речь идет о письмах фактически во все российские суды и связанные ведомства. В пресс-службе уточнили, что получили эту информацию от Судебного департамента при Верховном суде РФ.

Источник в столичной системе судов общей юрисдикции рассказал агентству, что на фоне предпринятой меры в судах фиксируют снижение количества писем о «минировании». Они становились причиной регулярных эвакуаций зданий по всей России.