В России захотели изучить влияние алкоголя на авиапассажиров

Вопрос влияния алкоголя на поведение пассажиров авиарейсов следует изучить. В данном случае речь идет о научном исследовании, заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, передает агентство «Прайм».

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Ранее СМИ сообщили, что МВД выступило за установление предельного количества спиртного, которое пассажир сможет купить в магазинах Duty free на внутренних рейсах. Как отмечалось, продажу алкоголя хотят разрешить только в пунктах прилета.

По словам Янкова, сейчас видна «только надводная часть айсберга» в проблеме употребления алкоголя в аэропортах. Так, зачастую выпившие пассажиры устраивают дебоши или ведут себя неадекватно, заявил председатель союза.