Apple разработает мобильное приложение TV Plus для Android

В списке вакансий Apple появилась позиция инженера-программиста для сервиса потокового видео TV Plus. В обязанности инженера войдёт разработка приложения для Android.

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Прямо о работе над приложением непосредственно для ОС Android речи не идёт, но говорится, что новый инженер присоединится к команде, работающей над решениями для сервисов Google. При этом версии TV Plus, работающие в среде Google, уже давно существуют: решения разработаны для Google Chromecast и смарт-телевизоров на Android TV.

Однако мобильной версии этого приложения для Android всё ещё нет. По словам обозревателей из Android Authority, новая вакансия наталкивает на мысли о разработке такого приложения. К тому же это потенциальное расширение аудитории Apple: в мире насчитывается более 3 млрд активных Android-устройств.