Магнитные звезды впервые нашли за пределами Млечного Пути

Ученые впервые обнаружили магнитные звезды за пределами галактики Млечный Путь. Объекты находились в Большом и Малом Магеллановом облаках.

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Известно, что у нашего Солнца есть магнитное поле. У некоторых звезд присутствуют гораздо более мощные магнитные поля. Такие тела после завершения своего жизненного цикла могут превратиться в магнетары – предполагаемые источники длительных гамма-всплесков.

Ученые до сих пор не знают, почему звезды обладают такими сверхмощными полями. Открытие новых объектов такого рода может предоставить дополнительные возможности для исследований.

В Млечном Пути астрономам не удалось обнаружить ни одной высокомагнитной звезды с низким содержанием металлов. Поэтому они провели исследование четырех светил в Магеллановых облаках, где концентрация металлов намного ниже, чем в нашей галактике. Сильные магнитные поля выявили у двух звезд, а также у бинарной системы, где два гигантских светила вращались на близком расстоянии друг от друга.

Звезды с низким содержанием металлов считаются учеными «реликтами» из ранней Вселенной. Новое исследование показало, что у первых звезд в космическом пространстве могли возникнуть сильные магнитные поля, сообщает Astronomy and Astrophysics.

Ранее в Млечном Пути нашли старейшие звезды Вселенной. Их возраст превышает 13 миллиардов лет.