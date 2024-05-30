Топ-менеджер Rambler&Co рассказала, как ИИ помогает монетизировать медиа

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co и исполнительный директор портала «Рамблер», провела дискуссию в рамках РИФ in the City 2024.

© Rambler.ru

РИФ in the City 2024 – новый фестивальный формат Российского интернет-форума. В шатре «Клуб РАЭК» представители цифровых медиа обсудили новые источники дохода для СМИ, новый взгляд на SEO и концепцию brand safety, а также подвели промежуточные итоги введения нового закона о рекламе.

Модератор сессии «Медиарынок. Монетизация контента» Анна Иванова совместно с диджитал-директором Радио ВЕРА Анастасией Лобада беседовали с руководителем Управления специальных проектов ТАСС Алексеем Бутенко, главным редактором N+1 Артёмом Крашенинниковым, CEO платформы для монетизации RTPSape Сергеем Самониным, блогером Михаилом Ломакиным, представителем агентства Sparrow Кириллом Жижиным.

По мнению экспертов, новейшие технологии открывают не только новые способы монетизации контента, но и делают более эффективными классические – от спонсорских интеграций до programmatic-рекламы. А появление искусственного интеллекта сравнили с переходом общества от мануфактур к индустриализации, когда машины сильно облегчили людям производство, но при этом не отодвинули на второй план самих людей, которые научились управлять машинами как операторы. Так и сейчас сотрудники медиа могут доверять процессы нейросетям, а сами сосредоточиться на креативной составляющей и развивать творческое мышление.

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»: «В своей повседневной работе наши редакции уже используют искусственный интеллект для оптимизации многих процессов. В первую очередь, это экономия времени. Нам удалось сократить время написания одной новости на две с половиной минуты, что при динамике современного информационного фона очень значительно. Также мы рассматриваем нейросетевые сервисы как новый формат для продаж контента, когда они станут полноценными ассистентами в повседневной жизни человека и будут вместо поисковиков давать всю необходимую релевантную информацию».

© Rambler.ru

В рамках дискуссии наметили векторы дальнейшего развития медиа. Это переход к «новому SEO» как альтернативе прямых заходов из поисковиков, которых с каждым годом будет всё меньше. Расширение рамок brand safety, когда бренды становятся лояльнее к контенту, рядом с которым соседствуют в инфополе. Отдельная дискуссия развернулась относительно превращения ОРД в отдельный бизнес, взаимодействие с которым становится одним из уникальных предложений со стороны сейлз-хаусов и гарантией исполнения обязательств.