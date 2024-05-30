В России перестал работать популярный у программистов сервис Docker Hub

В ночь на 30 мая 2024 года сервис для программистов Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России. Об этом со ссылкой на жалобы пользователей сообщает издание CNews. Docker Hub – это репозиторий для хранения контейнеров, созданных с помощью Docker, платформы для компиляции приложений.

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По информации издания, блокировка доступа коснулась не только частных российских программистов, но и целых компаний, которые использовали Docker Hub для хранения своих программных проектов. По состоянию на сейчас масштабы инцидента еще предстоит уточнить.

При попытке войти на сайт Docker Hub из России пользователи видят лишь заглушку, сообщение на которой гласит, что Docker – это американская компания и что она должна следовать решениям властей своей страны. Таким образом, закрытие доступа пользователям из России является следствием санкций, под которыми Россия вновь оказалась более двух лет назад.

Как отмечает издание, в сообщении нет упоминания о том, что блокировка доступа Docker Hub распространяется на всех пользователей из России. Однако, как установила редакция CNews, Docker Hub недоступен в Москве, Воронеже, Волгограде, Иркутске и ряде других городов страны. На форумах сервиса уже начали появляться сообщения от недовольных пользователей, в частности, из города Химки.