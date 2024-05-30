Panasonic использовала снимки с Nikon для рекламы камеры Lumix S9

Когда компании анонсируют и продают новые камеры, они включают образцы изображений. Большинство пользователей полагают, что эти фотографии сделаны на последней версии продукта, и часто так оно и есть. Но не всегда.

© MobiDevices

Фотографы в Японии заметили некоторые странности на японской странице Panasonic Lumix S9, которая была анонсирована на прошлой неделе в Китае. Пользователь X под ником @zac_de_la_rocha опубликовал серию твитов на японском языке, в которых описывается, как много фотографий на официальной странице новой камеры были стоковыми изображениями, включая фотографию милой собаки, бегущей по траве.

Другие изображения, которые Panasonic использовала для иллюстрации автофокусировки при обнаружении животных, включали фотографии, которые не были сняты с помощью Lumix S9 или какой-либо камеры Panasonic. На самом деле одно из фото было снято камерой Nikon Ambassador.

Изображения, которые впоследствии были удалены, были замечены на официальном сайте Panasonic, и компанию привлекли к ответственности за обман. Впоследствии японский производитель опубликовал официальное заявление, в котором сознался, что использовал сервисы стоковых изображений или разрешенные изображения для рекламы Lumix S9.

Стоит отметить, что Panasonic не единственная компания, которая использует профессиональные снимки для рекламы своих камер. За аналогичным мошенничеством также были замечены Huawei и Samsung.