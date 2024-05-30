В австралийской пещере нашли скелет древнего гигантского кенгуру

Палеонтологи из Научно-исследовательского института музеев Виктории раскопали в Австралии окаменелости гигантского короткомордого кенгуру. Его отнесли к виду Simosthenurus occidentalis. Скелет существа, жившего 49 400 лет назад, нашли в одной из пещер штата Австралия.

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Короткомордые кенгуру появились в Австралии 10-15 миллионов лет назад, когда густые тропические леса на континенте начали уступать места засушливым ландшафтам. Они достигли своего расцвета в конце эпохи плейстоцена, примерно 500 тысяч лет назад. Но во время массового вымирания 45 тысяч лет назад они исчезли вместе с 85% представителей австралийской мегафауны.

Найденный в штате Виктория скелет сохранился почти полностью. Ученые описали череп с крепкими челюстями и зубами, позвонки, плечи и бедра, конечности и узкую грудную клетку.

Палеонтологам удалось определить, что останки принадлежали молодому животному. Зубы были практически не изношены, а кости черепа не до конца срослись. Кенгуру весил около 80 кг, но при достижении полной зрелости его вес мог бы возрасти вдвое.

Поскольку позвоночный столб сохранился практически полностью, ученые могут определить, как передвигались древние кенгуру. Согласно распространенной теории, они ходили «размашистой походкой», а не прыгали, как их современные родичи, сообщает Sci News.

В 2021 году ученые описали ранее неизвестный вид кенгуру. Эти вымершие существа умели карабкаться по деревьям.