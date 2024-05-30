Минобрнауки: станция «Луна-25» влетела в Луну под углом 45 градусов

Учёные рассчитали параметры неудачной посадки автоматической станции на естественный спутник Земли.

«На фото заметен новый десятиметровый кратер на внутреннем склоне более крупного кратера диаметром 40 км. По данным НПО имени Лавочкина, посадочный блок имел массу 1605 килограммов в заправленном виде. Аппарат до удара израсходовал часть топлива, и его масса снизилась до 600 килограммов. Удар произошёл при максимальной скорости 1,7 км в секунду», — говорится в сообщении.

Исследование было проведено при финансовой поддержке Минобрнауки.

Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли в августе прошлого года. Станция «Луна-25» из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.