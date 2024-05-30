$89.26+0.8296.89+0.65
Войти в почту

Минобрнауки: станция «Луна-25» влетела в Луну под углом 45 градусов

Учёные рассчитали параметры неудачной посадки автоматической станции на естественный спутник Земли.

Минобрнауки: станция «Луна-25» влетела в Луну под углом 45 градусов
© ТАСС
«На фото заметен новый десятиметровый кратер на внутреннем склоне более крупного кратера диаметром 40 км. По данным НПО имени Лавочкина, посадочный блок имел массу 1605 килограммов в заправленном виде. Аппарат до удара израсходовал часть топлива, и его масса снизилась до 600 килограммов. Удар произошёл при максимальной скорости 1,7 км в секунду», — говорится в сообщении.

Исследование было проведено при финансовой поддержке Минобрнауки.

Россия впервые за почти 50 лет запустила аппарат к естественному спутнику Земли в августе прошлого года. Станция «Луна-25» из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность Луны.

Наука и техника
НПО им. С.А. Лавочкина