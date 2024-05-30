Более 50% россиян готовы к романтическим связям с ИИ

Более половины опрошенных в России мужчин и женщин в возрасте 18-40 лет готовы на двухдневный роман с искусственным интеллектом (ИИ) в качестве эксперимента. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования, проведенного сервисом знакомств Mamba (копия имеется в распоряжении редакции).

© Газета.Ru

Многие россияне готовы к романтике с нейросетью, но только при выполнении ряда условий. Например, ИИ должен будет уметь говорить, шутить и читать эмоции. При этом 17% мужчин признались, что готовы к подобному опыту из-за чувства одиночества.

Несмотря на это, многие опрошенные выразили опасения по поводу романтизации взаимодействий с виртуальными помощниками. Кроме того, 18% мужчин и 23% женщин заявили, что они никогда не имели сексуальных контактов даже с живыми людьми, а 5% мужчин и 2% женщин уже использовали интим-сервисы с ИИ.

Если в будущем ИИ научится предсказывать судьбу отношений, то 75% мужчин будут готовы купить подписку на такие запросы. Женщины же менее склонны доверять современным технологиям: только 45% из них предпочтут использовать ИИ для прогнозирования перспектив отношений, а остальные предпочтут традиционные методы, такие как расклад таро или астрологическая совместимость.

Опрос был проведен среди 4,8 тыс. пользователей приложения Mamba, и выборка является репрезентативной для территории Российской Федерации. Уровень достоверности результатов исследования составляет 95%, а погрешность – менее 5%.