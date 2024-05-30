Представлен планшет Redmi Pad Pro 5G

Спустя месяц после запуска Wi-Fi-версии Redmi Pad Pro, китайский производитель выпускает 5G-модель Redmi Pad Pro. За исключением поддержки 5G-сетей характеристики обеих моделей идентичны.

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Особенности

Redmi Pad Pro 5G оснащён 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 600 нит. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. За производительность устройства отвечает SoC Snapdragon 7s Gen 2 в тандеме с GPU Adreno 710. Предусмотрено6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2. Есть поддержка microSD-карт до 1,5 ТБ.

Помимо поддержки двух SIM-карт, GPS, AGPS, BeiDou, Glonass и Wi-Fi 6, планшет также получил камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 10 000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, четыре динамика с Dolby Atmos и два микрофона. Работает устройство под управлением HyperOS на базе Android 14 280×181,85×7,52 мм, вес – 566 грамм.

Сроки выхода и цена

На данный момент Redmi Pad Pro 5G уже доступен в Китае. Новинка выпускается только в темно-сером цвете, но, возможно, на международном рынке появится и в других цветовых вариантах.

Цена: