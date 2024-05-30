Госархив впервые опубликовал полный текст доклада космонавта Леонова

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) впервые в полном объеме опубликовал текст доклада Алексея Леонова, совершившего выход в открытый космос.

Доклад был сделан на госкомиссии 22 марта 1965 года - после полета Алексея Леонова и Павла Беляева на корабле "Восход-2". До этого публиковались лишь его фрагменты.

В своем докладе Леонов подробно описывал все детали выполнения важнейшего космического задания. В частности, как открывался люк-лаз и шлюз, через который предстояло выйти в открытый космос. Шлюз, как докладывал космонавт, выправился с "потрескиванием", как будто его что-то держало.

"Выплывая" через шлюз, он зацепился сначала ранцем, а потом - манипулятором от камеры.

"В шлюзовой камере находиться было гораздо приятнее, чем в корабле. Там простор, я что хотел, то и делал. Первое впечатление, когда я вылез, развернулся, подумал, где же потолок?" - отметил в докладе космонавт.

Описывается, как проверяли герметичность скафандра и перчаток, остекление гермошлема. Леонов признался, что обо что-то оборвал манипулятор фотоаппарата.

Вид из открытого космоса Леонов называет грандиозной картиной. По его словам, корабль имел торжественный вид на фоне бесконечного простора. Кроме того, "Восход" был равномерно освещен, хотя предполагалось, что на нем будут тени и полутени.

Алексей Архипович подробно рассказал, как выглядели Черное море и Кавказские горы с высоты космического полета. Интересно, что он пытался разглядеть какой-нибудь корабль, но так и не получилось…

В какой-то момент Леонов осмелел и резко дернул фал, в результате чего понесся на "Восход". В тот момент космонавт думал лишь о том, чтобы не разбить шлем, выставил руку, "отпружинил" от корабля и начал вращаться.

Леонов рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся при возвращении в шлюзовую камеру. Вернуться в корабль удалось не с первой попытки. Как описывает космонавт, за 20 минут работы в жестком скафандре он ослаб. К тому же решил сделать последний отход от корабля, чтобы постараться понять, почему его закручивает. Он предположил, что в будущем корабли будут оснащаться более длинными фалами и космонавты смогут отходить от кораблей в отрытый космос на 150-200 метров.

Леонов сделал вывод о том, что проводить в открытом космосе монтажные работы можно, но слишком сложно в том скафандре, в котором работал он.

Космонавт отметил, что за время подготовки к полету не было разработано "нормальное оборудование" для съемки - "было очень стыдно выходить с такой оптикой в космос. Просто несерьезно - эта маленькая фотокамера узкопленочная с жиденьким манипулятором".

Кстати, Леонов высказал замечания по поводу состава носимого аварийного запаса для космонавтов, приземлившихся на Землю, и относительно работ поисково-спасательной команды.