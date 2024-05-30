В Иране запретили ввоз в страну всех моделей iPhone

Иранская таможня издала запрет на импорт в страну смартфонов iPhone любого поколения. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление ведомства.

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Агентство отмечает, что теперь под запрет подпадают даже модели 13-го поколения и старше, импорт которых до этого был разрешен.

В 2017 году американская корпорация Apple из-за санкций, введенных США против Ирана, удалила все мобильные приложения иранских разработчиков из своего онлайн-магазина App Store.

Отношения Ирана с США резко обострились после Исламской революции 1979 года. Кульминацией стал захват в заложники американских дипломатов в Тегеране 4 ноября 1979-го. Они были освобождены в январе 1981 года. Это привело к разрыву дипломатических отношений (страны не восстановили их до сих пор). США ввели против исламской республики экономические санкции (в том числе эмбарго на поставку нефти из Ирана в США), которые неоднократно расширялись.