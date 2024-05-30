В половине смартфонов появятся ИИ-функции

Специалисты агентства Canalys рассказали о появлении технологий искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Согласно отчету, в начале 2024 года 16 процентов всех выпущенных на рынке смартфонов имеют определенные возможности для работы с ИИ. По оценкам специалистов, этот показатель будет расти высокими темпами — до 28 процентов в 2025 году и до 38 процентов в 2026-м. В Canalys считают, что к 2028 году работать с ИИ сможет каждый второй телефон — подобных устройств будет 54 процента.

В материале говорится, что внедрение ИИ-функций в половину смартфонов на рынке обусловлено интересом пользователей к расширению возможностей устройств. В первую очередь поддержка ИИ будет добавлена во флагманские девайсы, так как существуют ограничения, связанные с производительностью. Со временем чат-боты и прочие сервисы будут доступны в недорогих аппаратах.

По словам аналитиков Canalys, потенциал гаджетов с поддержкой генеративного ИИ открывает своего рода новую эру для индустрии смартфонов. Производители будут не только создавать поддерживающие новые технологии устройства, но и запускать специальные чипы и модели ИИ.

В начале мая источники Bloomberg рассказали, что Apple намерена внедрить функции популярного чат-бота ChatGPT в iPhone и другие устройства. Корпорация уже подписала соглашение с OpenAI.