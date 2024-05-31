На Земле началось возмущение магнитного поля из-за выброса корональной массы на Солнце, который произошел 29 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики.

По данным ученых, возмущение в магнитном поле было зафиксировано в конце суток 30 мая. Основываясь на данных мониторинга космической погоды, специалисты заявили, что степень возмущенности магнитного поля Земли к настоящему моменту не достигла даже уровня G1, который считается слабым.

Эксперты прогнозируют, что 31 мая – 1 июня на Земле может произойти магнитная буря, мощность которой достигнет уровня G3 по шкале, где G1 считается показателем слабой силы, а G5 – экстремальной.

Ранее сообщалось, что вспышка самого высокого класса мощности Х произошла на Солнце 27 мая. Она продолжалась 36 минут и привела к нарушениям коротковолновой радиосвязи.

Москвичей предупредили о похолодании

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки условно делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При этом минимальный класс A0.0 соответствует силе излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Каждый следующий класс подразумевает увеличение мощности солнечной активности в 10 раз.