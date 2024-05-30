Microsoft исправила в Windows 11 зависания «Проводника»

Microsoft выпустила майские обновления, не связанные с патчингом уязвимостей. Разработчики устранили в Windows 11 22H2 и 23H2 ряд неприятных багов, среди которых есть проблемы в работе «Проводника».

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В общей сложности апдейт под номером KB5037853 содержит 32 фикса. Пожалуй, наиболее важные исправления касаются зависаний «Проводника» и двухминутной задержки после закрепления директории на сетевом ресурсе для быстрого доступа.

В KB5037853 отмечается также новый менеджер учётных записей в меню «Пуск» (должен упростить управление настройками аккаунта) и функция резервного копирования настроек звука.

Поскольку KB5037853 — опциальное обновление, сейчас есть возможность протестировать нововведения. Ожидается, что их включат в традиционный вторник патчей в июне.

Напомним, на днях Microsoft предупредила об удалении Cortana, Tips и WordPad в Windows 11 24H2.

Кроме того, мы писали, что разработчики Microsoft Edge научили браузер блокировать скриншоты и печать документов с грифом, а в Windows Server 2019 устранили баг патчинга ОС.