ARM представила новые процессорные ядра для 3-нм SoC

Компания ARM официально представила новые процессорные ядра Armv9.2: Cortex-X925 и Cortex-A725, а также обновленную версию Cortex-A520. Кроме того, был анонсирован графический ускоритель Immortalis G925.

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ARM Cortex-X925

Ядро ARM Cortex-X925 является преемником ARM Cortex-X4. Производитель обещает самый высокий прирост производительности за всю историю по сравнению с предыдущим поколением: прирост одного ядра до 36% и улучшение производительности искусственного интеллекта до 46%, по сравнению с Cortex-X4.

Кроме того, Cortex-X925 рассчитан на поддержку до 3 МБ кэш-памяти второго уровня и рассчитан на 3-нм техпроцесс.

ARM Cortex-A725

ARM Cortex-A725 прешёл на смену Cortex-A720. Новое ядро обеспечивает повышение эффективности производительности на 35%. Эти улучшения особенно заметны в приложениях искусственного интеллекта и игровых приложениях: энергоэффективность выросла до 25% по сравнению с предшественником.

Улучшение кэша L3 до 20% также способствует общему повышению производительности. Как и Cortex-X925, Cortex-A725 подготовлен к производству на узлах 3 нм.

ARM Cortex-A520

Новый Cortex-A520 имеет то же имя, что и прошлогодний энергоэффективный процессор для рабочих нагрузок низкой интенсивности. Он имеет ту же архитектуру, но использует усовершенствованный 3-нм техпроцесс. Новое ядро ​​C на 15% более энергоэффективно, чем в прошлый раз.

Immortalis G925

Immortalis G925 – это новый мощный GPU, обеспечивающий до 37% лучшую производительность. При этом чип потребляет на 30% меньше энергии по сравнению с графическим ядром Immortalis-G720. Также сообщается, что производительность трассировки лучей повышается на 52%, а логический вывод в рабочих нагрузках AI/ML – на 36%.

По данным ARM, Genshin Impact работает на 49% быстрее, а Roblox – на 46% быстрее по сравнению с предшественником. В других популярных мобильных играх, таких как Call of Duty Mobile, Diablo Immortal, Day After Tomorrow, Fortnite и PUBG Mobile производительность увеличится в диапазоне от 29% до 72%.