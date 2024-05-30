Российские ученые первыми в мире определили количество водорода в алмазах

Впервые в мире российские ученые сумели точно определить концентрацию примеси водорода в природных алмазах. Это позволит менять свойства искусственных алмазов за счет примесей, которые влияют на оптические, электрические и другие качества минералов, объяснили RT в Минобрнауки России.

Успешное исследование удалось сделать ученым лаборатории геохимии углерода ГЕОХИ РАН совместно с Физико-техническим институтом им. Иоффе РАН. Для этого они имплантировали дозы водорода в бразильский алмаз и потом использовали его как образец. Химики записали его характеристики и стали сравнивать их с другими алмазами, которые содержали в себе разные концентрации водорода. С помощью специальных масс-спектрометра ученые определяли концентрацию вещества по способности алмаза поглощать свет в тех или иных частях спектра инфракрасного излучения.

В ходе эксперимента химики выяснили, что алмазы из различных месторождений имеют концентрацию водорода от 10 до 50 частей ppm. Они определили связь количества вещества с ИК-излучением, благодаря чему теперь есть возможность определять концентрацию водорода с помощью ИК-спектроскопии.

Как объяснили ученые, исследование позволит в будущем лучше понимать свойства минералов и за счет этого совершенствовать свойства искусственных алмазов.

До этого ученые разработали новый метод быстрого производства синтетических алмазов, который позволяет получить кристалл всего через 150 минут. Предполагается, что это позволит масштабировать процесс выращивания огромных алмазных листов, используя другие металлы.