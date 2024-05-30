Внутри младшей версии iPad Pro на M4 оказалось 12 ГБ ОЗУ

Пользователи форума MacRumors Layerstack обнаружили интересную особенность новейшей линейки Apple iPad Pro.

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iPad Pro (2024) на чипе M4 доступен в двух модификациях: с 9-ядерным CPU, 8 ГБ ОЗУ и внутренним хранилищем ёмкостью 256/512 ГБ или 10-ядерным CPU, 16 ГБ ОЗУ и хранилищем на 1 ТБ/2 ТБ. При демонтаже младших моделей выяснилось, что внутри у них установлено два чипа памяти Z8DMS по 6 ГБ каждый, что в сумме даёт 12 ГБ, а не 8 ГБ. Таким образом 4 ГБ были фактически изолированы ОС по неизвестным причинам.

Почему Apple искусственно ограничивает свои модули оперативной памяти – неизвестно. Теории, обсуждаемые в комментариях в сети, предлагают несколько возможных решений. Так предполагается, что 4 ГБ могут быть зарезервированы для iPadOS 18, которая, по слухам, принесет массу ИИ-функций.