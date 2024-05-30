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Внутри младшей версии iPad Pro на M4 оказалось 12 ГБ ОЗУ

Пользователи форума MacRumors Layerstack обнаружили интересную особенность новейшей линейки Apple iPad Pro.

Внутри младшей версии iPad Pro на M4 оказалось 12 ГБ ОЗУ
© MobiDevices

iPad Pro (2024)

iPad Pro (2024) на чипе M4 доступен в двух модификациях: с 9-ядерным CPU, 8 ГБ ОЗУ и внутренним хранилищем ёмкостью 256/512 ГБ или 10-ядерным CPU, 16 ГБ ОЗУ и хранилищем на 1 ТБ/2 ТБ. При демонтаже младших моделей выяснилось, что внутри у них установлено два чипа памяти Z8DMS по 6 ГБ каждый, что в сумме даёт 12 ГБ, а не 8 ГБ. Таким образом 4 ГБ были фактически изолированы ОС по неизвестным причинам.

iPad Pro (2024)

Почему Apple искусственно ограничивает свои модули оперативной памяти – неизвестно. Теории, обсуждаемые в комментариях в сети, предлагают несколько возможных решений. Так предполагается, что 4 ГБ могут быть зарезервированы для iPadOS 18, которая, по слухам, принесет массу ИИ-функций.

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