У Windows 11 обновится интерфейс установщика

Разработчики из Microsoft готовят стабильный выпуск Windows 11 24H2, который принесет несколько новых функций, включая обновление интерфейса установщика.

© Ferra.ru

Пользователь под ником PhantomOfEarth обнаружил в предварительной сборке Windows 11 24H2 видеоизмененный установочный интерфейс (OOBE). Его новая версия больше соответствует общему дизайну и концепции Windows 11.

Процесс установки стал проще, информативнее и красочнее, что делает его в целом более приятным для пользователей.

© ITHome

Также появилась информация от другого автора утечек под ником XenoPanther, что во время первоначальной настройки системы пользователи смогут нажать кнопку «Stop update», чтобы остановить процесс обновления и перейти к рабочему столу.

Как это будет реализовано в стабильной версии, пока неизвестно.