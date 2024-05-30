У Windows 11 обновится интерфейс установщика с выходом обновления 24H2
Разработчики из Microsoft готовят стабильный выпуск Windows 11 24H2, который принесет несколько новых функций, включая обновление интерфейса установщика.
Пользователь под ником PhantomOfEarth обнаружил в предварительной сборке Windows 11 24H2 видеоизмененный установочный интерфейс (OOBE). Его новая версия больше соответствует общему дизайну и концепции Windows 11.
Процесс установки стал проще, информативнее и красочнее, что делает его в целом более приятным для пользователей.
Также появилась информация от другого автора утечек под ником XenoPanther, что во время первоначальной настройки системы пользователи смогут нажать кнопку «Stop update», чтобы остановить процесс обновления и перейти к рабочему столу.
Как это будет реализовано в стабильной версии, пока неизвестно.