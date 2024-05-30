В России подешевел компактный флагман Samsung

Стоимость компактного флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 опустилась в России ниже 60 тыс. руб., сообщает портал «Палач».

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Отмечается, что речь идет о версии Samsung Galaxy S24 в модификации 8/256 ГБ на базе мощного процессора Snapdragon 8 Gen 3. Компания Samsung оснащает свои устройства двумя типами чипов в зависимости от региона продаж.

Например, почти все модели имеют фирменный Exynos 2400, который фанаты бренда часто критикуют за слабую производительность в играх и чрезмерный нагрев. Версия на Snapdragon 8 Gen 3 выпускается эксклюзивно для рынков США, Канады и Китая — именно такую модель можно найти в России по цене от 58,4 тыс. руб.

Galaxy S24 — это базовая модель актуальной серии флагманов Samsung. Новинка примечательна небольшим LTPO AMOLED-экраном на 6,2 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 2600 нит. Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем на 12 Мп и телеобъективом с разрешением 10 Мп с 3-кратным оптическим приближением. Среди прочих особенностей выделяют наличие защиты от пыли и воды по стандарту IP68, поддержку беспроводной зарядки на 15 Вт и бесконтактной оплаты по NFC.

Отмечается, что единственным существенным недостатком данной модели является скромная по сегодняшним меркам мощность зарядки в 25 Вт, которая будет заряжать аккумулятор емкостью 4000 мАч около полутора часов.

В США Samsung Galaxy S24 предлагается по цене от $799, а версия 8/256 ГБ, которая в России стоит 58,4 тыс. руб., обойдется уже в $859 (около 76,6 тыс. руб.). Важно при выборе Galaxy S24 не обращать внимание на модели с 128 ГБ, так как в них установлена память UFS 3.1, а не более скоростная UFS 4.0, которую можно встретить в версиях на 256 ГБ.